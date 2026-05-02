Москва2 маяВести.Владимир Зеленский ввел персональные санкции против бывшего главы своего офиса Андрея Богдана, они будут действовать 10 лет, следует из указа главы киевского режима.
В документе сказано, что действия Богдана угрожают национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности страны.
В отношении Богдана вводятся такие ограничения, как блокировка активов, остановка финансовых обязательств, запрет на приобретение земельных участков, а также бессрочное лишение государственных наград.
Сейчас экс-глава офиса Зеленского Богдан живет в Австрии и критикует главу киевского режима как публично, так и в частных беседах.
Ранее Зеленский заявил о новых антироссийских санкциях. Также он ввел санкции против сыновей Лукашенко.