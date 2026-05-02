Зеленский ввел персональные санкции против бывшего главы его офиса Богдана

Зеленский ввел санкции против экс-главы своего офиса Андрея Богдана Зеленский ввел персональные санкции против бывшего главы его офиса Богдана

Москва2 мая Вести.Владимир Зеленский ввел персональные санкции против бывшего главы своего офиса Андрея Богдана, они будут действовать 10 лет, следует из указа главы киевского режима.

В документе сказано, что действия Богдана угрожают национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности страны.

В отношении Богдана вводятся такие ограничения, как блокировка активов, остановка финансовых обязательств, запрет на приобретение земельных участков, а также бессрочное лишение государственных наград.

Сейчас экс-глава офиса Зеленского Богдан живет в Австрии и критикует главу киевского режима как публично, так и в частных беседах.

Ранее Зеленский заявил о новых антироссийских санкциях. Также он ввел санкции против сыновей Лукашенко.