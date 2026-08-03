Зеленский ввел санкции против физических и юридических лиц из РФ Украина ввела санкции против российских физических и юридических лиц

Москва3 авг Вести.Владимир Зеленский подписал указ о введении очередных санкций против российских физических и юридических лиц.

Указ, опубликованный на сайте главы киевского режима, предусматривает десятилетние ограничения в отношении 20 граждан России и 23 компаний. Из них 20 предприятий базируются в РФ, два – в Белоруссии и еще одно – на Украине. Утверждается, что все перечисленные лица и организации задействованы в работе на российский военно-промышленный комплекс.

Зеленский на постоянной основе подписывает указы о персональных санкциях против россиян, украинцев и граждан третьих стран, которых официальный Киев обвиняет в сотрудничестве с РФ.

Ранее глава киевского режима ввел санкции против Союза женщин России, телеведущей Марии Ситтель, российского судьи Дмитрия Гордеева и прокурора Людмилы Баландиной.