Москва23 маяВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ, которым вводит санкции против командиров Вооруженных сил России и российских гражданских торговых судов. Информация об этом опубликована на сайте Зеленского.
Всего ограничения введены против 127 российских военных, а также 29 гражданских торговых судов.
Ограничения наложены на командиров подразделений дальней авиации Воздушно-космических сил России… Санкции также наложены на командиров ракетно-артиллерийских подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил Россииговорится на сайте Зеленского
Ранее Зеленский ввел санкции против нескольких десятков российских компаний, в том числе против дочернего общества Ростеха "РТ-комплектация", а также "Омского машиностроительного конструкторского бюро".