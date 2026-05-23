Зеленский ввел санкции против командиров ВС РФ и российских судов

Москва23 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ, которым вводит санкции против командиров Вооруженных сил России и российских гражданских торговых судов. Информация об этом опубликована на сайте Зеленского.

Всего ограничения введены против 127 российских военных, а также 29 гражданских торговых судов.

Ограничения наложены на командиров подразделений дальней авиации Воздушно-космических сил России… Санкции также наложены на командиров ракетно-артиллерийских подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил России говорится на сайте Зеленского

Ранее Зеленский ввел санкции против нескольких десятков российских компаний, в том числе против дочернего общества Ростеха "РТ-комплектация", а также "Омского машиностроительного конструкторского бюро".