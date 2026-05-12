Под санкции Зеленского попали ряд компаний из РФ, в том числе "дочка" Ростеха

Москва12 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский ввел санкции против нескольких десятков российских компаний. В санкционный список попали, в частности, дочернее общество госкорпорации "Ростех" "РТ-комплектация", а также "Омское машиностроительное конструкторское бюро", следует из указа, опубликованного на сайте офиса украинского политика.

Своим указом Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 мая 2026 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер".

В приложении к нему есть два списка. В первом числятся 32 компании из РФ, в том числе "Омское машиностроительное конструкторское бюро", "РТ-комплектация", "Сибэнергомаш", "Пермские промышленные технологии", "Таврида Электрик", "Стройэнергоактив", "Техноинторг".

Кроме того, санкции введены против 34 физлиц, являющихся руководителями этих фирм.

Санкции Киева традиционно предусматривают блокировку активов на территории Украины, аннулирование лицензий, прекращение торговых соглашений, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, научного сотрудничества и культурных обменов. Запрет введен на 10 лет, говорится на портале офиса Зеленского.

Ранее санкции против 85 физических и юридических лиц, связанных с Россией, ввела Великобритания. Однако, как подчеркнули, в российском посольстве в Лондоне, очередной пакет ограничений не окажет никакого влияния на общую ситуацию и ход специальной военной операции.