Посольство РФ заявило, что очередные санкции Британии не изменят ход СВО Посольство РФ: новые санкции Лондона не окажут никакого влияния на ход СВО

Москва6 мая Вести.Очередной пакет британских санкций, направленных против России, не окажет никакого влияния на общую ситуацию и ход специальной военной операции, несмотря на пафосную риторику британских властей. Об этом заявили в посольстве РФ в Лондоне.

Накануне Лондон ввел рестрикции против 10 физических лиц и 8 организаций.

Понятно, что влияние этого враждебного шага, как и предыдущих, на общую ситуацию и тем более на ход СВО замечено не будет, несмотря на пафосные лозунги британских властей говорится в заявлении дипмиссии, опубликованном в Telegram-канале

Дипломаты обратили особое внимание на на формулировку МИД Британии о якобы использовании Россией так называемого “пушечного мяса” из других государств. В посольстве подчеркнули, что именно Лондон разжигает украинский конфликт, накачивая киевский режим деньгами и оружием. Причем за эту помощь население Украины расплачивается жизнями наиболее уязвимых слоев.

Дипломаты отметили, что простые украинцы, в отличие от получателей выгоды от кровавых грантов и кредитов, не могут откупиться от силовиков и попадают в результате насильственной мобилизации в “мясорубку” ВСУ. Именно они, по мнению российского посольства, и являются настоящим “пушечным мясом”.