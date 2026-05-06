В посольстве РФ отметили, что коррупционеры с Украины "осели" в Лондоне Посольство РФ: украинские коррупционеры обосновались в Лондоне

Москва6 мая Вести.Украинские чиновники, обвиняемые в коррупции, давно "осели" в Лондоне и проживают роскошную жизнь. Об этом заявили в посольстве РФ в Великобритании на фоне введения очередных антироссийских санкций.

В дипмиссии отметили, что Лондон больше всех "раздувает пламя украинского конфликта", всячески спонсируя киевский режим. За подобную помощь "расплачиваются" граждане Украины.

В отличие от тех, кто присосался к кровавым грантам и кредитам, простые жители страны не способны откупиться от силовиков-людоловов и попадают в результате насильственной мобилизации в кровавую мясорубку ВСУ… Тем временем многие украинские коррупционеры давно осели в Лондоне и разъезжают по столице на роскошных автомобилях, купленных за счет британских налогоплательщиков говорится в сообщении

В посольстве также заявили, что рестрикции Британии никак не повлияют на ход специальной военной операции. Санкции не будут заметны, несмотря на пафосные лозунги властей королевства.