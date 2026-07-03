Келин заявил, что Лондон хочет сохранить таран против РФ Келин: Лондон хочет сохранить таран против РФ, ему нет дела до народа Украины

Москва3 июл Вести.Лондону нет дела до интересов украинского народа, ему нужно сохранить таран против России. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

По его словам, Лондон идет впереди всего западного мира в том, чтобы подстегнуть милитаризацию, накачать Украину оружием, не дать переговорам развернуться, а также продолжить оказывать давление на РФ.

В Лондоне [могут говорить] … что они защищают демократию на Украине, которая там якобы расцвела, о страданиях украинского народа, о необходимости территориальной целостности, порядка, основанного на правилах … Любой из этих аргументов применительно к нынешней ситуации с Украиной, если копнуть поглубже, он не выдерживает критики. Он провальный, он ложный. Лондону нет дела до интересов украинского народа. Ему нужен такой таран сохранить, который продолжал бы ослаблять Россию. Здесь не любят, когда кто-то успешно развивается и создает конкуренцию. Это такое … наследие колониального мышления, или же это еще называют "бремя белого человека" сказал посол

Ранее Андрей Келин заявил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава киевского режима Владимир Зеленский похожи тем, что мало уделяют внимания решению внутренних проблем, но зато любят "красоваться" за пределами своих стран.