Британцам придется поработать над восстановлением отношений с РФ, заявил посол Келин: британцам придется много работать над восстановлением отношений с РФ

Москва3 июл Вести.Британцам придется много работать над восстановлением дипломатических отношений с РФ, испорченных по инициативе королевства. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

Он напомнил, что противоречия между Москвой и Лондоном существуют не первый век.

Британцы всячески пытались искать искусственные раздражители. Это было дело [Александра] Литвиненко, а потом было дело [Сергея и Юлии] Скрипалей, и положение все время ухудшалось. Они настраивали наших соседей против нас. Украинский кризис, конечно, был апофеозом во всем этом деле. Очень сложная ситуация была в 24-м, на рубеже 24-25 годов, когда … консерваторов сменили лейбористы, и тогда как бы они соревновались, кто сильнее нанесет удар по нашим отношениям заявил посол Келин

Дипломат добавил, что тогда был нанесен удар по военным атташе.

Взаимная высылка. Кому от этого стало легче, совершенно непонятно. Были просто порваны отношения на уровне военных и не восстановлены. В парламенте один министр отчитался о том, что вот он такой героический поступок совершил. Это большой ущерб дипломатической работе, и, конечно же, придется британцам потом, поскольку все происходит по их инициативе, много работать над [ее] восстановлением добавил Келин

Ранее сообщалось, что возможный преемник подавшего в отставку премьер-министра Великобритании Кира Стармера на посту лидера Лейбористской партии Энди Бернем не изменит курс Лондона по отношению к Москве. Об этом заявил бывший британский посол в Сирии Питер Форд. По его словам, Бернем окажется просто продолжателем "стармеризма", но другими средствами.