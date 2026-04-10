Москва10 апр Вести.В Лондоне осознали ошибочность Brexit – выхода Великобритании из Евросоюза. Такое мнение ИС "Вести" высказал посол РФ в Королевстве Андрей Келин.

По его словам, Великобритания идет на сближение с ЕС.

Здесь осознали ошибочность Brexit. Это действительно так. И возникла идея экономического сближения с Евросоюзом. Уже были в ходе последних лет достигнуты довольно крупные договоренности о возобновлении сотрудничества в сфере энергетики, рыболовства, сокращения торговых барьеров, фитосанитарии и так далее. Здесь и об обороне идет речь. А в этом году будет еще один плановый пересмотр соглашения по торговле и сотрудничеству. Причины понятны. В этих условиях турбулентности новой тарифной политики Трампа, переформатировавшей торговые потоки, Лондон ищет возможности диверсификации коммерческих связей. И, конечно, наиболее перспективным партнером, с географической, политической, какой угодно точки зрения, это Европейский союз. На него приходит 40% торговли. заявил посол

Он добавил, что "развод с континенталами" дорого обошелся Великобритании и теперь Лондон ищет пути доступа на рынок ЕС. Однако, сделать это непросто.

Развод с континенталами дорого обошелся. Поэтому, конечно же, они зондируют возможности дальнейшего упрощения доступа на рынок Евросоюза. Здесь есть конкретные препятствия. Даже и правящая партия говорила о том, что она не хочет полностью возвращаться в таможенный и единый рынок Евросоюза. Это означало бы большой контроль над передвижением и товаров, и рабочей силы, и обострялась миграционная особенность, тематика. При этом в Брюсселе понимают, что Лондон больше заинтересован в сближении с Евросоюзом и демонстрируют такое отстраненное, холодное отношение. Сделают все, чтобы заставить его платить за любые уступки, но чтобы и другим было неповадно, Венгрии в частности, например. А поэтому переговоры продвигаются довольно тяжело. То есть Брюссель воспитывает Лондон отметил Келин

