Келин: удары британским оружием по РФ свидетельствуют о враждебности Лондона

Москва10 апр Вести.Применение британского вооружения против России говорит о враждебности Лондона. Об этом ИС "Вести" заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

Он напомнил об ударе британским дроном по одному из крупных мостов в Херсонской области.

Британцы поставляют и производят сейчас дроны для Украины … Это же враждебное поведение в отношении России. Это участие в ударах Украины по нашей территории, по нашей гражданской инфраструктуре, по убийству гражданского населения сказал посол

Ранее Келин заявил, что, несмотря на определенные разногласия, интересы Великобритании и США совпадают.