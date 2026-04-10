Москва10 апрВести.Применение британского вооружения против России говорит о враждебности Лондона. Об этом ИС "Вести" заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
Он напомнил об ударе британским дроном по одному из крупных мостов в Херсонской области.
Британцы поставляют и производят сейчас дроны для Украины … Это же враждебное поведение в отношении России. Это участие в ударах Украины по нашей территории, по нашей гражданской инфраструктуре, по убийству гражданского населениясказал посол
Ранее Келин заявил, что, несмотря на определенные разногласия, интересы Великобритании и США совпадают.