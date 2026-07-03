Келин: курс на сближение Великобритании с ЕС будет продолжен

Посол Келин оценил намерения возможного сменщика Стармера вернуть Британию в ЕС Келин: курс на сближение Великобритании с ЕС будет продолжен

Москва3 июл Вести.Курс на сближение Великобритании и Европейского союза будет продолжен, поскольку результаты анализа показали провал выхода королевства из ЕС. Так, доля торговли Британии с ЕС составляет около 40%, рассказал в интервью ИС "Вести" чрезвычайный и полномочный посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

Потенциальный преемник британского премьера Кира Стармера депутат и экс-мэр Манчестера Эндрю Бернем сегодня минимально высказывается по вопросам будущего внешнеполитического курса, отметил российский посол.

Так или иначе, курс на сближение, конечно, будет продолжен. Что касается Эндрю Бернема, то он минимально вообще сейчас высказывается по внешнеполитическим вопросам, старается сконцентрироваться на внутренних проблемах и не давать каких-либо обещаний вперед сказал Келин

При этом Брюссель, по его оценке, довольно прохладно относится к запросам и заигрываниям со стороны Лондона о возвращении страны в ЕС.

Поскольку, во-первых, урок надо преподать, конечно, другим странам, чтобы неповадно было больше выходить. И обратная реинтеграция Британии – это процесс чрезвычайно сложный, даже в той степени, в которой это будет допустимо брюссельскими правилами уточнил дипломат

Ранее Бернем заявил о своем намерении бороться за пост лидера лейбористов после отставки Стармера.

В понедельник, 22 июня, Стармер объявил, что уходит в отставку с постов премьер-министра страны и лидера Лейбористской партии.