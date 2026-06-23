Брюссель вряд ли будет рад попыткам Лондона вернуться в ЕС при новом премьере Попытки Британии вернуться в ЕС при новом премьере вряд ли обрадуют Брюссель

Москва23 июн Вести.К любым попыткам Великобритании по возвращению в Евросоюз при новом премьер-министре Эндрю Бернеме в Брюсселе вряд ли отнесутся благосклонно. Таким мнением с РИА Новости поделился старший преподаватель кафедры британской политики Ливерпульского университета Эндрю Роу-Крайнс.

Становится все более вероятным, что Лейбористская партия ошибочно попытается привести свою политику в соответствие с политикой ЕС по ключевым вопросам, таким как экономика и социальная политика​​​. Это является предвестником подачи заявки на возвращение в ЕС. Однако Брюссель вряд ли положительно воспримет такую попытку, учитывая, что Великобритания была неудобным партнером на протяжении всего периода своего членства и в конечном итоге вышла из союза, не имея серьезного плана адаптации к новым реалиям сказал эксперт

По его словам, в ряде кругов Британии принято чрезмерно романтизировать ЕС, хотя по сути он является проблемным институтом, который не способен защищать собственные границы.

Сторонники ЕС в Великобритании слабо представляют себе масштаб сопротивления возможному возвращению страны в союз и, похоже, считают, что это решение зависит исключительно от самой Великобритании. Это отражает высокомерие, характерное для ЕС и для тех, кто стремится вновь привязать Великобританию к этому испытывающему серьезное давление институту. Однако будущее Британии находится вне ЕС, независимо от подобной романтизации отметил Роу-Крайнс

22 июня Кир Стармер во время выступления на Даунинг-стрит заявил, что уходит в отставку с постов премьер-министра Великобритании и лидера Лейбористской парии.