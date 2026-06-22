Москва22 июн Вести.Экс-мэр Большого Манчестера Эндрю Бернем уже в июле может занять пост премьера Великобритании и попытаться провести задуманные лейбористами реформы. Такое мнение ИС "Вести" выразил директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Как отметил эксперт, реформы были запланированы Лейбористской партией при правлении Кира Стармера, однако тот бездействовал.

Уже начиная с 17 июля Бернем может быть приведен к присяге как новый премьер-министр. Он будет вот за оставшиеся годы – до выборов как минимум два-два с половиной года, он должен попытаться все-таки провести вот те реформы, которые озвучила Лейбористская партия два года назад заявил Топорнин

Эксперт напомнил, что кандидат на пост британского премьер-министра в свое время активно критиковал Стармера за бездействие.

Он критиковал за то, что тот бездействовал, что наоборот он ничего не реформировал. На словах было много сказано, а на деле ноль. Вот за это он его критиковал, вот как бы говорил о том, что Стармер ведет лейбористов к тупику. Никакого будущего у них с ним нет. И вот сейчас Стармер уходит в отставку, появляется окно возможностей для Бернема рассказал он

Стармер в понедельник сообщил о своем уходе с постов премьер-министра и лидера Лейбористской партии. В Кремле отреагировали на эту новость: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что после прихода нового политика на пост премьера Лондон вряд ли изменит позицию по диалогу с Москвой.