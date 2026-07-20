Москва20 июл Вести.Энди Бернэм в понедельник вступит в должность премьер-министра Великобритании, сменив уходящего Кира Стармера. Он станет седьмым премьер-министром Великобритании с 2016 года.

Бернэм был единственным кандидатом в борьбе за пост нового лидера партии, получив одобрение 379 из 403 депутатов от Лейбористской партии в Палате общин.

В понедельник утром Кир Стармер проедет милю от Даунинг-стрит до Букингемского дворца, чтобы официально сообщить королю Карлу III о своей отставке. Вскоре после этого Бернэм отправится во дворец, и Карл попросит его сформировать правительство. Он официально станет премьер-министром на церемонии, известной как "поцелуй рук" пишет агентство Associated Press

Сегодня король не обладает политической властью, но по-прежнему официально предлагает эту должность лидеру партии, которая представляет большинство в Палате общин. Никаких церемоний приветствия не предусмотрено.

Ожидается, что Бернэм внесет изменения в команду Стармера, особенно в руководящие должности министра финансов, министра иностранных дел и министра внутренних дел. В пятницу он заявил, что еще не принял окончательного решения о том, кого назначить в свой кабинет министров отмечает агентство

Стармер стал лидером лейбористов в 2020 году после самого крупного поражения партии на выборах за всю ее историю и четыре года спустя привел ее к победе. Но вскоре он потерпел поражение "из-за трудностей управления страной", заключает Associated Press.