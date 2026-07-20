"Самые масштабные изменения за 40 лет": Бернем пообещал перезагрузку Британии Бернем в первой речи на посту премьера пообещал новую политическую модель

Москва20 июл Вести.Новый премьер-министр Великобритании Эндрю Бернем, сменивший на этом посту Кира Стармера, выступил с программной речью у резиденции на Даунинг-стрит. Политик заявил о намерении провести глубочайшие реформы за последние четыре десятилетия, изменив политическую и экономическую системы королевства.

Мы сделаем этот момент переломным для Великобритании, осуществив самые масштабные изменения за последние 40 лет, создав новую политическую модель и новую экономическую модель сказал Бернем, трансляцию его речи вели британские СМИ

Новый глава правительства подверг резкой критике курс, взятый страной в 1980-х годах.

Политическая власть была централизована, экономическая власть приватизирована. Значительная часть страны деиндустриализировалась и до сих пор не оправилась от последствий. Многие чувствуют, что продолжают приходить в упадок и не в состоянии изменить ситуацию отметил политик

В ответ на вызовы прошлого Бернем пообещал перестроить британскую политику, сделав ее "более ориентированной на сотрудничество, на решение проблем, а не на набор очков".

Ранее король Карл III принял отставку Кира Стармера, после чего поручил Бернему сформировать новое правительство.