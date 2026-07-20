Москва20 июлВести.Новый премьер-министр Великобритании Эндрю Бернем, сменивший на этом посту Кира Стармера, выступил с программной речью у резиденции на Даунинг-стрит. Политик заявил о намерении провести глубочайшие реформы за последние четыре десятилетия, изменив политическую и экономическую системы королевства.
Мы сделаем этот момент переломным для Великобритании, осуществив самые масштабные изменения за последние 40 лет, создав новую политическую модель и новую экономическую модельсказал Бернем, трансляцию его речи вели британские СМИ
Новый глава правительства подверг резкой критике курс, взятый страной в 1980-х годах.
Политическая власть была централизована, экономическая власть приватизирована. Значительная часть страны деиндустриализировалась и до сих пор не оправилась от последствий. Многие чувствуют, что продолжают приходить в упадок и не в состоянии изменить ситуациюотметил политик
В ответ на вызовы прошлого Бернем пообещал перестроить британскую политику, сделав ее "более ориентированной на сотрудничество, на решение проблем, а не на набор очков".
Ранее король Карл III принял отставку Кира Стармера, после чего поручил Бернему сформировать новое правительство.