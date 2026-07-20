Стармер объявил о завершении своей работы на посту британского премьера

Стармер объявил о завершении своей работы на посту премьера Великобритании Стармер объявил о завершении своей работы на посту британского премьера

Москва20 июл Вести.Уходящий с должности премьер-министра Великобритании Кир Стармер объявил о завершении своей работы на этом посту, следует из трансляции его речи.

Стармер сообщил, что собирается посетить короля, чтобы подать в отставку.

Моя работа завершена сказал он

Стармер заявил, что оставляет Британию в лучшем состоянии, чем когда он заступил на пост два года назад. Он указал, что его правительство укрепило экономику и оборону страны, а также повысило ее международную репутацию.

Свое премьерство он назвал "главной привилегией" своей жизни.

На посту премьера Стармера сменит Энди Бернем. После аудиенции у короля он вступит в должность и станет четвертым премьер-министром за последние четыре года.