Москва20 июлВести.Уходящий с должности премьер-министра Великобритании Кир Стармер объявил о завершении своей работы на этом посту, следует из трансляции его речи.
Стармер сообщил, что собирается посетить короля, чтобы подать в отставку.
Моя работа завершенасказал он
Стармер заявил, что оставляет Британию в лучшем состоянии, чем когда он заступил на пост два года назад. Он указал, что его правительство укрепило экономику и оборону страны, а также повысило ее международную репутацию.
Свое премьерство он назвал "главной привилегией" своей жизни.
На посту премьера Стармера сменит Энди Бернем. После аудиенции у короля он вступит в должность и станет четвертым премьер-министром за последние четыре года.