"Игра окончена": союзники Стармера считают дни до отставки премьера Британии Telegraph: союзники Стармера ожидают его объявления об отставке 22 июня

Москва21 июн Вести.Соратники премьер-министра Великобритании Кира Стармера убеждены, что он готовится подать в отставку и, вероятно, собирается объявить об этом уже в понедельник, 22 июня, сообщает газета The Telegraph со ссылкой на чиновников.

Накануне издание отмечало, что уже свыше сотни британских депутатов призывают Стармера покинуть Даунинг-стрит после провала лейбористов на местных выборах в стране.

Союзники Кира Стармера верят, что он готовится покинуть пост... Критикуемый премьер-министр осознает, что "игра окончена" говорится в публикации

По словам одного из депутатов-лейбористов, Стармер может назвать дату своего ухода уже в понедельник, поскольку сейчас его поддерживают лишь "друзья и семья".

В пятницу министр транспорта Хайди Александер стала первым членом кабинета министров, открыто призвавшим Стармера отправиться в отставку. Это произошло после того, как его главный соперник, мэр Большого Манчестера Энди Бернхэм, прошел в парламент ради попытки сместить премьера. Дорогу Бернхэму уступил депутат-лейборист Джош Саймонс, отказавшийся от своего мандата от округа Мейкерфилд.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев сравнил Стармера с капитаном тонущего корабля, который до последнего не хочет покидать судно, приближающееся к неминуемой катастрофе.