Москва20 июн Вести.Уже более сотни британских депутатов из Лейбористской партии призывают к отставке своего однопартийца - премьера Великобритании Кира Стармера. Об этом в эфире BBC Radio заявил член Палаты лордов Чарльз Фалконер.

Депутаты потребовали от Стармера, чтобы тот объявил им дату своего ухода с поста после победы лейбориста Эндрю (Энди) Бернхэма на довыборах в Палату общин в Мейкерфилде, уточнил Фалконер.

Я считаю, мы должны как можно быстрее урегулировать положение. Это положение совершенно неприемлемо для страны - у нас премьер-министр, у которого абсолютно нет авторитета… должен быть согласован переходный процесс, в рамках которого Энди и Кир будут сотрудничать относительно того, когда должна состояться передача власти сказал лорд

Ранее издание The Times сообщило, что Кир Стармер сталкивается с политическим давлением после прохода его соперника Энди Бернхэма в британский парламент, из-за чего в скором времени будет вынужден решать, оставаться ли дальше на своем посту.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в свою очередь отмечал, что ситуация вокруг Стармера напоминает "удаление зуба мудрости без мудрости".