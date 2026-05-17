Daily Mail пишет, что Стармер покинет кресло премьера по своей инициативе Daily Mail: Стармер собирается уйти в отставку по собственному желанию

Москва17 мая Вести.Премьер-министр Великобритании Кир Стармер собирается покинуть пост по собственной инициативе.

Об этом сообщает колумнист британского издания Daily Mail Дэн Ходжес со ссылкой на источники в правительстве. По его словам, "Стармер сказал своим близким друзьям, что намеревается покинуть пост премьера".

Ранее около 100 парламентариев призвали Стармера уйти в отставку после провала правящей Лейбористской партии на выборах. Власти обеспокоены тем, что внутренние конфликты лейбористов могут привести к сбоям в работе государственных органов, писала The Financial Times.

В публикации говорится, что Ходжес разговаривал с неназванным членом британского кабинета министров, и тот сказал, что Стармер осознает, какая ситуация сложилась в политической жизни страны, но хочет покинуть Даунинг-стрит достойно.

При этом все еще неясно, когда именно премьер объявит о своем уходе, отмечается в материале.

Издание The Telegraph сообщало, что мэр графства Большой Манчестер Энди Бернэм может стать следующим премьер-министром Великобритании, если Стармер добровольно покинет пост.