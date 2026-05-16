Британские СМИ назвали имя преемника Стармера в случае его добровольной отставки Telegraph: Стармер может добровольно уступить пост мэру Манчестера Бернэму

Москва16 мая Вести.Мэр графства Большой Манчестер Энди Бернэм может возглавить британское правительство, если действующий премьер Кир Стармер покинет свой пост добровольно.

14 мая Бернэм объявил о намерении баллотироваться на довыборах в Палату общин британского парламента от расположенного на севере Англии округа Мейкерфилд. Руководящий орган правящей Лейбористской партии — Национальный исполнительный комитет — поддержал его кандидатуру.

Если на довыборах 18 июня Бернэм одержит победу, то сможет претендовать на пост премьера, поскольку все члены правительства Британии должны быть членами парламента, пишет газета The Telegraph.

В январе 2026 года Бернэм выдвигал свою кандидатуру для участия в довыборах в одном из округов Манчестера, но тогда его кандидатура была отклонена руководством лейбористов. В результате те выборы партия проиграла.

Из статьи следует, что Стармер рассматривает "все варианты" и может добровольно уйти в отставку, несмотря на публичную риторику о готовности защищать свою позицию.

Такое развитие событий возможно, если различные фракции внутри Лейбористской партии объединятся вокруг Бернэма, говорится в материале. При этом отмечается, что Стармер не собирается объявлять об отставке до подведения итогов довыборов в Мейкерфилде.

Ранее газета Financial Times узнала об опасениях британских чиновников, связанных с тем, что борьба за власть внутри правящей партии может парализовать работу госаппарата.

Источники издания предположили, что ввиду возможной неразберихи в работе правительства может остановиться работа над реализацией ключевых инициатив, среди которых план сближения королевства с ЕС и проект документа об оборонных инвестициях.

12 мая The Guardian сообщала, что три члена правительства подали в отставку в знак протеста против Стармера, который отказался покинуть занимаемую должность. Политик, в свою очередь, призвал однопартийцев "не ввергать нас в хаос".