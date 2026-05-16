Москва16 маяВести.Мэр графства Большой Манчестер Энди Бернэм может возглавить британское правительство, если действующий премьер Кир Стармер покинет свой пост добровольно.
14 мая Бернэм объявил о намерении баллотироваться на довыборах в Палату общин британского парламента от расположенного на севере Англии округа Мейкерфилд. Руководящий орган правящей Лейбористской партии — Национальный исполнительный комитет — поддержал его кандидатуру.
Если на довыборах 18 июня Бернэм одержит победу, то сможет претендовать на пост премьера, поскольку все члены правительства Британии должны быть членами парламента, пишет газета The Telegraph.
В январе 2026 года Бернэм выдвигал свою кандидатуру для участия в довыборах в одном из округов Манчестера, но тогда его кандидатура была отклонена руководством лейбористов. В результате те выборы партия проиграла.
Из статьи следует, что Стармер рассматривает "все варианты" и может добровольно уйти в отставку, несмотря на публичную риторику о готовности защищать свою позицию.
Такое развитие событий возможно, если различные фракции внутри Лейбористской партии объединятся вокруг Бернэма, говорится в материале. При этом отмечается, что Стармер не собирается объявлять об отставке до подведения итогов довыборов в Мейкерфилде.
Ранее газета Financial Times узнала об опасениях британских чиновников, связанных с тем, что борьба за власть внутри правящей партии может парализовать работу госаппарата.
Источники издания предположили, что ввиду возможной неразберихи в работе правительства может остановиться работа над реализацией ключевых инициатив, среди которых план сближения королевства с ЕС и проект документа об оборонных инвестициях.
12 мая The Guardian сообщала, что три члена правительства подали в отставку в знак протеста против Стармера, который отказался покинуть занимаемую должность. Политик, в свою очередь, призвал однопартийцев "не ввергать нас в хаос".