Daily Mail: партия премьера может быть втянута в борьбу за власть в Британии

Партия Стармера может быть втянута в трехстороннюю борьбу за власть в Британии Daily Mail: партия премьера может быть втянута в борьбу за власть в Британии

Москва14 мая Вести.В Великобритании Лейбористская партия под руководством премьер-министра Кира Стармера может оказаться втянутой в трехстороннюю борьбу за власть. Об этом сообщает издание The Daily Mail со ссылкой на осведомленный источник в британском правительстве.

Ожидается, что завтра (14 мая - Прим. ред.) лейбористы окажутся втянутыми в трехстороннюю борьбу за контроль над партией и страной, поскольку [глава Минздрава Великобритании] Уэс Стритинг наконец-то бросит вызов Киру Стармеру в борьбе за власть говорится в материале

Собеседник издания предположил, что в борьбе может участвовать и кандидат от левого крыла партии. Им может стать мэр Манчестера Энди Бернхэм. Он якобы нашел депутата от Лейбористской партии, готового отказаться от своего мандата, чтобы предоставить возможность Бернхэму бросить вызов Стармеру.

Если же ситуация сложится так, что мэр Манчестера не сможет стать депутатом, в борьбу за лидерство в партии от ее левого крыла включится экс-лидер лейбористов Эд Милибэнд, отмечается в публикации.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал членов своего правительства не начинать процедуру переназначения премьера и "не ввергать партию в хаос". По данным телеканала Sky News, Стармер провел встречу с министрами в своем парламентском кабинете.