Sky News: 40 депутатов-однопартийцев Стармера призвали его уйти в отставку Sky News: в Великобритании 40 лейбористов призвали Стармера уйти в отставку

Москва11 мая Вести.До 40 увеличилось число депутатов Палаты общин (нижней палаты) парламента Великобритании от правящей Лейбористской партии, публично призвавших британского премьер-министра Кира Стармера подать в отставку. Об этом сообщил телеканал Sky News.

В Великобритании 7 мая состоялись выборы в органы местного самоуправления. В результате Лейбористская партия утратила контроль над парламентом Уэльса. Это произошло в первые в истории.

Депутаты от правящей партии призвали Стармера уйти с постов лидера лейбористов, а также главы правительства Великобритании, указано в статье.

Депутат-лейборист Кэтрин Уэст призвала членов кабмина отстранить Стармера от власти. По ее словам, если министры откажутся сместить Стармера, то она сама запустит процедуру смены партийного лидера, выставив свою кандидатуру на голосование среди депутатов лейбористской фракции. Однако никто из членов правительства публичной отставки премьера не потребовал.

Позже Уэст скорректировала свою позицию, предложив коллегам по партии подписать коллективное письмо к Стармеру о необходимости избрания нового лидера лейбористов к сентябрю, чтобы обеспечить "упорядоченный переход" власти.

Стармер, выступая с речью в Лондоне, отказался уходить со своего поста. Он намерен воплотить в жизнь те инициативы, ради которых его избрали летом 2024 года. Главным пунктов его выступления стало предложение углубить отношения с ЕС.

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что такие результаты местных выборов позволяют допустить, что отставка Стармера с поста премьера состоится уже в ближайшее время.