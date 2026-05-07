Хабаров заявил, что выборы в Великобритании повлияют на судьбу Стармера Хабаров: местные выборы в Великобритании повлияют на судьбу Стармера

Москва7 мая Вести.Местные выборы, которые сегодня проходят в Великобритании, могут повлиять на политику страны и судьбу премьер-министра Кира Стармера. Об этом заявил журналист ИС "Вести" Александр Хабаров.

Он отметил, что рейтинги Стармера крайне низкие, а популярность лейбористской партии сильно упала за время, пока она находится у власти.

Эти выборы, несмотря на то, что они являются местными, а не всеобщими парламентскими выборами в Великобритании, очень сильно могут повлиять на британскую политику и, прежде всего, на судьбу премьер-министра этой страны Кира Стармера … И по сути, сейчас при вот этом голосовании, в котором участвуют миллионы британцев, будет решаться вопрос о дальнейшем доверии правящей партии. Дело в том, что справа на лейбористов нажимает партия реформ Найджела Фаража, слева на них давит набирающая популярность партия зеленых под руководством Зака Полански. Консерваторы не столь популярны, дело в том, что они долгое время находились у власти, и за эти 14 лет фактически растеряли весь свой авторитет в глазах избирателей сказал Хабаров

Также он добавил, что в целом картина для лейбористов складывается крайне неблагоприятная.

Если судить по тем опросам общественного мнения, которые проводились накануне. Кроме того, они могут потерять свои позиции на региональных выборах в Шотландии и Уэльсе, что в целом скажется негативно на состоянии правящей партии отметил журналист

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что неправильные решения привели к тому, что Стармер теряет власть в стране.