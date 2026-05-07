Хабаров предположил, могут ли местные выборы в Британии изменить отношение к РФ Хабаров: местные выборы в Великобритании не повлияют на антироссийский консенсус

Москва7 мая Вести.Местные выборы, которые сегодня проходят в Великобритании, не изменят антироссийский консенсус, который сложился в стране. Об этом заявил журналист ИС "Вести" Александр Хабаров.

По его словам, позиция Лондона в отношении РФ вряд ли изменится.

Вне зависимости от результатов этих выборов, тот антироссийский консенсус, который сложился в политическом истеблишменте Британии, вряд ли существенно изменится, даже если на этих выборах лейбористы, как ожидается, потерпят поражение. Хотя речь идет все-таки о местных выборах, и они не определяют большую британскую политику … Изменение курса Британии в отношении России, в отношении Украины и в результате вот этих выборов я бы назвал это предположение слишком смелым. Наверное, вряд ли они каким-то образом повлияют на ту позицию Британии, которую она заняла в отношении России и украинского конфликта сказал Хабаров

Ранее газета The Daily Telegraph сообщила, что лейбористы в Соединенном Королевстве перед грядущими местными выборами дистанцируются от премьер-министра Великобритании Кира Стармера, называя его токсичным и двуличным человеком.