Москва29 апр Вести.Ситуацию с низким рейтингом премьер-министра Великобритании Кира Стармера можно сравнить с оценкой деятельности Бориса Джонсона накануне его ухода. Об этом заявил журналист ИС "Вести" Александр Хабаров.

При этом, по его словам, несмотря на всю критику и давление на Стармера со стороны, внутри лейбористской партии пока не готовы к тому, чтобы поменять своего лидера. Хабаров отметил, что сейчас все ждут результатов предстоящих местных выборов, которые должны состояться 7 мая.

Дело в том, что у Бориса Джонсона была похожая ситуация накануне его отставки, но с отставкой тянули до июля, потому что это достаточно легко объяснить. В случае, если лидер партии уходит с поста премьер-министра Великобритании в конце июля, парламент уходит на каникулы, появляется возможность для избрания нового лидера правящей партии и назначения нового премьер-министра страны. Ситуация у Стармера сейчас действительно непростая по целому ряду причин. Скандал с назначением лорда Питера Мандельсона на должность посла Великобритании в США – это всего лишь часть, возможно, это один из поводов, но ни в коем случае не причина. Дело в том, что за время пребывания на посту премьер-министра Стармер совершил достаточное количество ошибок и его обвиняют здесь в нерешительности и некомпетентности объяснил Хабаров

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что неправильные решения привели к тому, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер теряет власть в стране.