Москва22 июн Вести.Смена главы британского правительства едва ли изменит антироссийский курс Лондона и оказание Британией военной и финансовой поддержки Украине. Такое мнение высказал после отставки премьер-министра Великобритании Кира Стармера журналист ИС "Вести" Александр Хабаров.

Журналист обратил внимание на содержание выступления уходящего премьера.

Если внимательно послушать то, о чем говорил Кир Стармер, то можно даже и удивиться, с какой стати вдруг он собрался подавать в отставку - так все складывалось благополучно. Но в какой-то момент, по собственному признанию, он услышал голос товарищей по партии, которые посчитали, что он не может быть следующим премьер-министром и лидером Лейбористской партии, который поведет эту партию на выборы в 2029 году, если, конечно, они не состоятся до этого срока. И поэтому Стармер ушел рассказал Хабаров

По словам журналиста, представителям СМИ не показалось - Кир Стармер в конце своего выступления действительно всхлипывал.

И, в общем, со слезой во взоре вернулся в свою резиденцию на Даунинг-стрит, где будет находиться вплоть до того момента, пока не выберут нового лидера правящей партии, и этот человек автоматически станет премьер-министром Великобритании. В своем выступлении он, конечно же, упомянул свои заслуги на украинском направлении, и в этом смысле в Лейбористской партии, похоже, инакомыслящих не существует. И кто бы ни пришел вместо Стармера, скорее всего та же антироссийская линия британского кабинета будет продолжена сообщил журналист

Что касается процедуры замены Стармера, то с 9 июля начнут подавать заявки кандидаты на пост лидера Лейбористской партии - премьер-министра Великобритании, в августе состоится голосование, и в сентябре будет назначен новый премьер-министр.

Что касается кандидатов, которые готовы заменить Кира Стармера, то среди них наиболее яркой фигурой считается мэр Манчестера Энди Бернхэм, который на прошлой неделе уверенно победил на довыборах в британский парламент. Он уже, кстати, заявил о том, что намерен выставить свою кандидатуру на пост лидера Лейбористской партии отметил журналист

Вопрос, по словам Хабарова, теперь в том, будут ли у Бернхэма соперники.

В высшем эшелоне Лейбористской партии есть фигуры, которые могли бы теоретически побороться за это место, но по рейтингам они ниже, чем Энди Бернхэм. И поэтому обсуждается сейчас всерьез вариант того, что это будет один кандидат, и если это будет только один кандидат, то Национальный исполнительный комитет Лейбористской партии просто назначит, утвердит его лидером этой политической организации, и он станет премьер-министром страны рассказал журналист

Однако, добавил Хабаров, пока Великобританией по-прежнему управляет Кир Стармер.

Он по-прежнему занимает резиденцию на Даунинг-стрит и отдает распоряжения, в том числе и по оказанию военной и финансовой помощи Украине. Если говорить про украинское направление, то правительство Британии уже определилось с большими расходами на этот год, обещает поставить 150 000 беспилотников Украине, обещает поставить туда ракеты, в том числе для противовоздушной обороны. В общем, эти планы вряд ли подвергнутся каким-либо изменениям. Но изменится только руководство британского правительства - вместо Кира Стармера теперь уже определенно точно будет кто-то другой. Скорее всего, мэр Манчестера Энди Бернхэм рассказал Александр Хабаров

Тем временем лидер британской правой партии Reform UK Найджел Фарадж после заявления Стармера об отставке призвал провести досрочные парламентские выборы.