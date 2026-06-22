Песков о Стармере: ничем примечательным не запомнится Песков: Стармер был сторонником поддержания отношений с РФ на нулевом уровне

Москва22 июн Вести.Объявивший о своей отставке премьер-министр Великобритании Кир Стармер не был сторонником поддержания отношений с Россией. На это указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, британский политик за время своей работы на посту главы правительства никак не зарекомендовал себя с точки зрения отношений между Москвой и Лондоном.

Он всегда был сторонником поддержания этих отношений на нулевом уровне, который мы сейчас, собственно, лицезреем. Поэтому ничем примечательным он, так сказать, для нас не запомнится подчеркнул официальный представитель Кремля

22 июня Кир Стармер во время выступления на Даунинг-стрит заявил, что уходит в отставку с постов премьер-министра Великобритании и лидера Лейбористской парии. Он сообщил, что в партии задались вопросом, подходит ли он для того, чтобы возглавлять ее на следующих выборах, и заявил, что с уважением принимает позицию парламентской фракции.

Политический кризис в Великобритании усилился после выборов в местные органы власти, которые прошли 7 мая. Согласно итогам, Лейбористская партия впервые потеряла контроль над парламентом Уэльса, а также лишилась около 1,4 тысячи мест в законодательных органах Англии.

Стармер взял на себя ответственность за провал на выборах, однако тогда отказался покидать посты лидера партии и главы правительства. Позднее около 100 депутатов Палаты общин от лейбористов публично потребовали его отставки.