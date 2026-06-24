Захарова с иронией прокомментировала отставку Кира Стармера Захарова напомнила о частой смене британских премьеров на фоне ухода Стармера

Москва24 июн Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Кира Стармера уйти в отставку с поста премьер-министра Великобритании. В эфире радио "Спутник" дипломат с иронией отметила, что Стармер находился на своей должности слишком долго по сравнению со своими предшественниками.

Мы с вами неоднократно говорили, разбирая и молниеносное пребывание у руля британской государственности [Риши] Сунака, и прошедшее практически незамеченным пребывание там же Лиз Трасс. Мы обо всем этом говорили. Я еще и считаю, что Стармер, в общем, подзадержался заявила Захарова

Спикер российского внешнеполитического ведомства таким образом напомнила о высокой динамике сменяемости руководителей британского кабинета министров в последние годы.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о намерении покинуть пост главы правительства и лидера Лейбористской партии 22 июня. Его заявление прозвучало на фоне снижения популярности правящей партии.

Согласно результатам социологического опроса, проведённого компанией YouGov среди 6 тысяч респондентов после известия об отставке, почти треть опрошенных британцев охарактеризовали работу Стармера на посту премьера как крайне неудовлетворительную.