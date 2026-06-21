Москва21 июн Вести.Глава британского МИД Иветт Купер в разговоре с премьер-министром государства Киром Стармером сказала, что ему необходимо подать в отставку. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал Sky News.

Отмечается, что беседа между ними состоялась в выходные. По данным телеканала, министр иностранных дел Великобритании уже не первый раз рекомендует Стармеру покинуть пост. Впервые Купер сказала об этом ему в мае, после поражения правящей Лейбористской партии на местных выборах.

Кроме того, с подобным советом обращалась к премьеру глава британского МВД Шабана Махмуд, сообщает Sky News.

Еженедельное издание The Observer в воскресенье, ссылаясь на собственные источники, опубликовало информацию о возможной скорой отставке Стармера. Газета утверждает, что он может заявить о своем уходе уже 22 июня. Если этого не произойдет, по данным The Observer, на заседании кабинета министров 23 июня от него публично потребуют покинуть должность. Как пишет издание, Стармер планирует установить конкретные сроки своего ухода, чтобы обеспечить организованный и плавный процесс передачи власти.