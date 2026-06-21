Москва21 июнВести.Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен в понедельник назвать дату своего ухода в отставку. Об этом сообщает газета The Guardian.
Ранее к отставке лейбориста Стармера призвали более сотни его однопартийцев-депутатов.
Ожидается, что в понедельник утром Стармер объявит график своего уходаговорится в публикации
По информации источника издания, уход Стармера позволит нынешнему мэру графства Большой Манчестер Энди Бернему стать премьером страны к осени, не вступая в политическую борьбу.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Стармер уйдет в отставку с поста премьер-министра Великобритании из-за своей провальной политики в сферах миграции и энергетики.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал мнение Трампа, отметив, что возможная отставка Стармера объединяет всех.