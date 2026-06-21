Guardian: Стармер в понедельник назовет дату своего ухода с поста

Британский премьер Стармер намерен объявить о дате отставки в понедельник Guardian: Стармер в понедельник назовет дату своего ухода с поста

Москва21 июн Вести.Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен в понедельник назвать дату своего ухода в отставку. Об этом сообщает газета The Guardian.

Ранее к отставке лейбориста Стармера призвали более сотни его однопартийцев-депутатов.

Ожидается, что в понедельник утром Стармер объявит график своего ухода говорится в публикации

По информации источника издания, уход Стармера позволит нынешнему мэру графства Большой Манчестер Энди Бернему стать премьером страны к осени, не вступая в политическую борьбу.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Стармер уйдет в отставку с поста премьер-министра Великобритании из-за своей провальной политики в сферах миграции и энергетики.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал мнение Трампа, отметив, что возможная отставка Стармера объединяет всех.