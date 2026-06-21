Москва21 июнВести.Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал мнение президента США Дональда Трампа о возможной отставке британского премьер-министра Кира Стармера.
В соцсети X Дмитриев написал, что мысли о будущем премьера Великобритании консолидирует многие политические силы в мире.
Мы сделали это. Отставка Стармера объединяет нас всехговорится в публикации
Ранее Трамп заявил, что Стармер может уйти из-за неудач в миграционной и энергетической политике.
Британские СМИ пишут о давлении на премьера внутри Лейбористской партии после провала на местных выборах. Уточняется, что уже около 100 депутатов призвали его уйти, а мэр Манчестера Энди Бернхэм прошел в парламент, чтобы попытаться сместить Стармера.
The Times со ссылкой на источники подчеркивала, что Стармер примет решение о своем будущем уже в ближайшие дни.