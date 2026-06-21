Дмитриев пошутил, что возможная отставка Стармера объединяет всех Дмитриев иронично прокомментировал мнение Трампа об отставке Стармера

Москва21 июн Вести.Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал мнение президента США Дональда Трампа о возможной отставке британского премьер-министра Кира Стармера.

В соцсети X Дмитриев написал, что мысли о будущем премьера Великобритании консолидирует многие политические силы в мире.

Мы сделали это. Отставка Стармера объединяет нас всех говорится в публикации

Ранее Трамп заявил, что Стармер может уйти из-за неудач в миграционной и энергетической политике.

Британские СМИ пишут о давлении на премьера внутри Лейбористской партии после провала на местных выборах. Уточняется, что уже около 100 депутатов призвали его уйти, а мэр Манчестера Энди Бернхэм прошел в парламент, чтобы попытаться сместить Стармера.

The Times со ссылкой на источники подчеркивала, что Стармер примет решение о своем будущем уже в ближайшие дни.