Москва22 июн Вести.Отставка премьер-министра Великобритании Кира Стармера стала важным сигналом для других продолжающих эскалацию конфликта европейских политиков, заявил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

По словам Дмитриева, более года он выступал с критикой политического курса британского премьера. В частности, речь шла о позиции Великобритании по вопросам международной политики, а также о проблемах в сфере миграции, экономики, энергетики и общественной безопасности.

Отставка Стармера – важный сигнал и для других разжигателей войны в Европе сказал Дмитриев журналистам

22 июня Кир Стармер во время выступления на Даунинг-стрит заявил, что уходит в отставку с постов премьер-министра Великобритании и лидера Лейбористской парии. Он сообщил, что в партии задались вопросом, подходит ли он для того, чтобы возглавлять ее на следующих выборах, и заявил, что с уважением принимает позицию парламентской фракции.

Политический кризис в Великобритании усилился после выборов в местные органы власти, которые прошли 7 мая. Согласно итогам, Лейбористская партия впервые потеряла контроль над парламентом Уэльса, а также лишилась около 1,4 тысячи мест в законодательных органах Англии.

Стармер взял на себя ответственность за провал на выборах, однако тогда отказался покидать посты лидера партии и главы правительства. Позднее около 100 депутатов Палаты общин от лейбористов публично потребовали его отставки.