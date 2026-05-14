Москва14 мая Вести.В Бирмингеме, втором по величине городе Великобритании, недовольны политикой представителей Лейбористской партии. Свое возмущение действиями политиков в комментарии ИС "Вести" выразил житель Бирмингема Санвар.

Он отметил, что город постоянно сотрясают забастовки. В прошлом году из-за конфликта профсоюзов и городского совета, управляемого представителями Лейбористской партии, в Бирмингеме возник мусорный коллапс. В СМИ последствия всеобщей забастовки мусорщиков в городе называли "мусоргеддоном".

Они замучили всех забастовками, это уже влияет на жизнь и здоровье людей, они должны как-то между собой договориться. Но начало и эпицентр всей проблемы – это городской совет депутатов Бирмингема. И что еще важнее – Лейбористское правительство Британии заявил Санвар

На состоявшихся на днях выборах в муниципальные советы Лейбористская партия британского премьера Кира Стармера потеряла значительную часть поддержки граждан. На фоне провальных результатов появились сообщения о возможной отставке британского премьер-министра. Сам Стармер обратился к членам своего правительства с призывом не начинать процедуру переназначения премьера и "не ввергать нас в хаос".