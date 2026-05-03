Москва3 мая Вести.Местные выборы, как ожидается, покажут, что традиционная двухпартийная система в британской политике рухнула, пишет Bloomberg.

Ожидается, что местные выборы на этой неделе обнажат новую реальность: двухпартийная система, доминировавшая в британской политике со времен Второй мировой войны, рухнула говорится в статье

Опросы общественного мнения показали, что у лейбористов и консерваторов, десятилетиями державших монополию в британской внутренней политике, появились "популистские соперники". Теперь социологи рассматривают предстоящие выборы "как проверку того, насколько плохо обстоят дела у консерваторов и лейбористов на самом деле".

Лейбористы и консерваторы теряют избирателей из-за скандалов, непопулярных мер и роста стоимости жизни. В итоге двухпартийную систему с большой вероятностью может сменить пятипартийная: лейбористы, консерваторы, партия реформ, "зеленые" и либерал-демократы, отмечается в публикации.