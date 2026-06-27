Москва27 июн Вести.За два года работы правительство преьмер-министра Кира Стармера не смогло оправдать ожиданий многих избирателей. На этом фоне правопопулистская партия Reform UK поднялась на первую строчку в национальных опросах. Об этом заявил ИС "Вести" британский дипломат в отставке Иэн Прауд.

Эксперт считает, что правоцентристы могут победить на будущих парламентских выборах. По его словам, шансы на победу лейбористов во главе со Стармером "оцениваются как низкие".

Люди хотят, чтобы правительство сосредоточилось на внутренних делах Великобритании. У нас в стране масса проблем, особенно в сфере верховенства закона. Волна поножовщины среди молодежи. Полицию считают неэффективной. У нас высокая молодежная безработица, кризис стоимости жизни, упадок государственных услуг, провалы по всем направлениям внутренней политики. За два года Стармер не смог продемонстрировать, что способен справиться. В результате партия Reform UK - правая, более националистическая - на первом месте в общенациональных опросах сказал Прауд

Кир Стармер во время выступления на Даунинг-стрит заявил, что уходит в отставку с постов премьер-министра Великобритании и лидера Лейбористской парии, сообщает BBC News.

Лидер британской правой партии Reform UK Найджел Фарадж призвал провести досрочные парламентские выборы после того, как премьер-министр Кир Стармер объявил об уходе с постов лидера Лейбористской партии и главы правительства.

Экс-мэр Большого Манчестера Эндрю Бернем уже в июле может занять пост премьера Великобритании и попытаться провести задуманные лейбористами реформы, считает директор Центра европейской информации Николай Топорнин.