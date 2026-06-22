Экс-мэр Манчестера поборется за пост лидера лейбористов после отставки Стармера Экс-мэр Манчестера Бернхэм заявил о планах бороться за пост лидера лейбористов

Москва22 июн Вести.Бывший мэр Манчестера Энди Бернхэм заявил о своем намерении бороться за пост лидера лейбористов после отставки премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

В понедельник, 22 июня, Стармер объявил, что уходит в отставку с постов премьер-министра Великобритании и лидера Лейбористской парии. По словам политика, он уже поговорил с королем Великобритании Карлом III и уведомил его о своем решении.

Бернхэм, комментируя в соцсети X заявление Стармера, отметил, что это решение британского премьера "знаменует начало переходного периода".

Кир усердно служил нашей стране, и я хочу поблагодарить его за лидерство и преданность делу в столь сложный период. Его решение знаменует начало переходного периода, и важно, чтобы этот процесс проходил организованно и ответственно. Я выдвину свою кандидатуру в рамках этого процесса написал Бернхэм

Политический кризис в Великобритании усилился после выборов в местные органы власти, которые состоялись 7 мая. По итогам голосования Лейбористская партия впервые потеряла контроль над парламентом Уэльса, а также лишилась около 1,4 тысячи мест в законодательных органах Англии.

Стармер взял на себя ответственность за провал на выборах, но тогда оставлять посты лидера партии и главы правительства отказался. Позднее около 100 депутатов Палаты общин от лейбористов публично потребовали его отставки.