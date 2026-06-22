Команда Стармера в преддверии его возможной отставки начала передавать дела

Guardian: в канцелярии Стармера готовятся к возможному скорому транзиту власти Команда Стармера в преддверии его возможной отставки начала передавать дела

Москва22 июн Вести.Команда премьер-министра Великобритании Кира Стармера начала передавать полномочия сторонникам депутата Палаты общин Энди Бернэма, что готовит о начале подготовки к передаче власти. Об этом со ссылкой на источники написала газета The Guardian.

По данным издания, канцлер герцогства Ланкастерского Даррен Джонс уже провел переговоры с бывшим министром транспорта Луиз Хейг, которая играет важную роль в команде Бернэма, ранее бывшего мэром графства Большой Манчестер.

Добавляется, что 20 июня Стармер вместе с ближайшими соратниками начал готовить проект речи, в которой объявит о своем уходе. При этом сам премьер до сих пор не встретился с Бернэмом, несмотря на публичные заявления о таком намерении.

Слухи о возможной отставке Стармера усилились после победы Бернэма на довыборах в Палату общин 18 июня, что позволило политику инициировать процедуру смены руководства партии и, соответственно, главы кабинета министров.

Издание пишет, что действующий глава правительства намерен обозначить сроки своего ухода, чтобы обеспечить плавный переход власти. Политик официально покинет пост лидера лейбористов в сентябре, перед съездом Лейбористской партии, следует из материала.

В статье The Guardian отмечается, что подобный сценарий устраивает Бернэма, которому необходимо время для формирования своей администрации и подготовки к переезду на Даунинг-стрит, 10.

Газета The Times, в свою очередь, узнала, что Бернэм заручился поддержкой по меньшей мере половины фракции лейбористов в парламенте (более 200 депутатов).

Соратники Бернэма, как пишет The Telegraph, опасаются, что он может быть не готов возглавить правительство королевства, так как последнее десятилетие занимался решением проблем только на муниципальном уровне.

Он хочет затянуть процесс, идея сейчас определенно в этом заявил изданию на условиях анонимности один из представителей команды экс-мэра Манчестера.

Политический кризис в Великобритании обострился после выборов в местные органы власти 7 мая. По их итогам Лейбористская партия впервые потеряла контроль над парламентом Уэльса, а также сократила представительство в законодательных органах Англии на 1,4 тысячи мест.

Ответственность за провал взял на себя Стармер, однако тогда он отказался уходить с постов лидера партии и главы правительства. К настоящему времени порядка 100 депутатов Палаты общин от лейбористов публично потребовали отставки премьера.

По информации The Telegraph, Стармер может объявить об отставке в понедельник, 22 июня. Если этого не произойдет, его публично попросят покинуть занимаемый пост на заседании кабинета министров 23 июня.

Гендиректор РФПИ, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, со своей стороны, отмечал, что ситуация вокруг потенциального ухода Стармера напоминает "удаление зуба мудрости без мудрости".