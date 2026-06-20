Times: Стармер может уйти в отставку из-за политического давления Times: Стармер может принять решение об отставке в ближайшие дни

Москва20 июн Вести.В ближайшие дни премьер-министр Великобритании Кир Стармер "подумает о своем будущем" и примет решение о том, стоит ли ему оставаться на своем посту. Об этом сообщает издание The Times со ссылкой на осведомленные источники.

По данным газеты, все это происходит на фоне усиливающегося политического давления - недавно на довыборах в Палату общин победу одержал соперник Стармера Энди Бернхэм. Предполагается, что он теперь может составить конкуренцию действующему лидеру.

Министры будут уходить в отставку, если премьер-министр не уйдет в ближайшее время. Министры говорят, что Кира Стармера ждут массовые отставки, если он сам добровольно не уйдет в отставку в ближайшие несколько дней говорится в публикации

На условиях анонимности член правительства рассказал The Times, что дальнейшее пребывание Стармера у власти неприемлемо, в то время, как другой сточник заявил, что нежелание Стармера уйти в отставку грозит "хаосом" всей стране.

Ранее данные социологического исследования, проведенного компанией More in Common, показали, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер остается самым непопулярным политиком у жителей страны. Его рейтинг находится в отрицательных значениях и упал до минус 47 пунктов.