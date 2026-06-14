Рейтинг Стармера в Британии упал до "-47"

Британский премьер Стармер остается самым непопулярным политиком в своей стране Рейтинг Стармера в Британии упал до "-47"

Москва14 июн Вести.Премьер-министр Великобритании Кир Стармер остается самым непопулярным политиком у жителей страны, согласно данным социологического исследования, проведенного компанией More in Common.

Рейтинг Стармера, лидера Лейбористской партии, находится в отрицательных значениях и упал до минус 47 пунктов. Также отрицательными являются рейтинги лидеров других крупных британских партий.

Так, глава правой партии Reform UK Найджел Фарадж имеет рейтинг "-20", лидер Консервативной партии Кеми Бэйднок - "-8", Эд Дейви из "Либеральных демократов" - "-10", а Зак Полански из партии "зеленых" - "-25".

Тройку главных неприятных тем, которые, по опросу, больше всего беспокоят граждан, вошли повышение стоимости жизни, проблемы в сфере здравоохранения и иммиграции.