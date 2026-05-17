Bloomberg: Стармер довел Великобританию до экономического кризиса

Москва17 мая Вести.Премьер-министр Великобритании лейборист Кир Стармер, который обещал привести страну к стабильности после кризисов периода правления консерваторов, сам довел страну до катастрофической ситуации, пишет Bloomberg.

Издание уточняет, что за отставку Стармера выступают более пятой части парламентариев-лейбористов. Всему виной нежелание политика назвать дату своего ухода, а также ухудшение экономического положения.

Экономическая ситуация обогнала иммиграцию по значимости для избирателей: уровень безработицы близок к постпандемическому максимуму, инфляция ускоряется, а уровень жизни остается неизменным пишет Bloomberg

При этом уточняется, что экономисты и представители британского бизнеса винят в кризисе Стармера и министра финансов Рейчел Ривз, которые обложили предприятия налогами на миллиарды фунтов стерлингов.

Ранее в публикации Daily Mail сообщалось, что Стармер собирается покинуть пост по собственной инициативе.