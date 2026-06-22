Стало известно, как британцы отнеслись к решению Стармера об отставке YouGov: более 60% британцев одобрили решение Стармера об отставке

Москва22 июн Вести.62% британцев с одобрением отреагировали на решение британского премьер-министра Кира Стармера об отставке. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией YouGov.

19% участников опроса заявили, что считают решение Стармера неправильным. Еще 19% респондентов воздержались от ответа.

При этом уход Стармера одобрили 52% респондентов, которые отдавали свои голоса за лейбористов в 2024 году. Только 28% из них заявили, что хотели бы, чтобы он сохранил за собой пост.

Исследование было проведено 22 июня, участие принял 6 001 взрослый гражданин Британии.

22 июня Стармер объявил об отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии. Он уточнил, что пост премьера будет занимать до избрания нового главы партии. По его заявлению, выборы преемника начнутся 9 июля, нового главу правительства планируют назначить до возобновления работы парламента в сентябре.