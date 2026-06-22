Times узнала, кто поставит точку в вопросе о возможной отставке Стармера Times: ключевую роль в решении Стармера о возможной отставке сыграет его жена

Москва22 июн Вести.Супруга премьер-министра Великобритании Кира Стармера Виктория может оказать значительное влияние на его решение о возможной отставке. Об этом написала газета The Times, ссылаясь на одного из соратников главы правительства.

Согласно информации издания, в конце минувшей недели Стармер находился в своей резиденции, где практически не общался ни с кем, кроме супруги и ближайшего окружения. В это время он размышлял о том, стоит ли продолжать занимать пост или же "игра подошла к концу", говорится в материале.

Когда в прошлом месяце казалось, что Стармер собирается уйти в отставку после череды отставок в правительстве, именно его супруга сыграла решающую роль, убедив его продолжить борьбу сказано в публикации

Один из соратников Стармера в комментарии The Times подтвердил, что влияние Виктории Стармер на окончательное решение политика нельзя недооценивать.

По данным газеты The Telegraph, действующий глава кабмина может объявить об отставке в понедельник, 22 июня. Если этого не произойдет, его публично попросят покинуть занимаемый пост на заседании кабинета министров 23 июня.

В свою очередь, газета The Guardian узнала, что команда британского премьера уже приступила к передаче дел сторонникам депутата Палаты общин Энди Бернэма, что готовит о старте подготовки к передаче власти.