Преемнику Стармера прогнозируют такую же бесславную отставку Экс-депутат Гэллоуэй: сместить Стармера было необходимо, но этого мало

Москва23 июн Вести.Будущий премьер-министр Великобритании может повторить судьбу уходящего в отставку Кира Стармера. Такой сценарий возможен, если преемник Стармера на посту будет осуществлять ту же политику, заявил экс-депутат британского парламента Джордж Гэллоуэй в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Накануне бывший мэр Манчестера Энди Бернхэм заявил о своем намерении бороться за пост лидера лейбористов после отставки Стармера.

Сейчас будет новый премьер-министр [в Великобритании], я его знаю уже 25 лет. На первый взгляд он ничем не отличается от Стармера, он очень активно работал над тем, чтобы сместить действующего премьер-министра. Но если он просто продолжит существующую политику, будет пользоваться теми же словами, что и прежний премьер-министр, то какой смысл смещения действующего? Да, конечно, он [Стармер] уходит, потому что он очень непопулярен, люди просто ненавидят его. Если политика продолжится, то новый премьер тоже станет крайне непопулярным заявил Гэллоуэй

По мнению политика, новому главе британского правительства необходимо придерживаться иной политической стратегии.

Я уверен, что новому премьеру обязательно нужно изменить курс. Гарантий такого изменения никаких нет. Но если не сместить действующего премьера, то никаких шансов для изменения политики не будет. Это условие необходимое, но недостаточное добавил он

В понедельник, 22 июня, Кир Стармер во время выступления на Даунинг-стрит заявил, что уходит в отставку с постов премьер-министра Великобритании и лидера Лейбористской парии.