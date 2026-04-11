Политик Гэллоуэй: Стармер может уйти в отставку в мае при провале на выборах

Москва11 апр Вести.Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может покинуть свой пост уже в мае, заявил лидер британской Рабочей партии Джордж Гэллоуэй на полях Московского экономического форума.

По мнению политика, способствовать уходу Стармера могут возможная неудача его однопартийцев-лейбористов на предстоящих местных выборах и скандальный судебный процесс по поводу попытки поджога дома премьера.

В мае в Великобритании пройдут выборы в местные органы власти, а также в региональные парламенты Шотландии и Уэльса.

Результаты для Лейбористской партии в Шотландии и Уэльсе будут еще хуже, чем катастрофа на местных выборах, и в партии ждут подходящий момент, чтобы избавиться от Стармера сказал Гэллоуэй РИА Новости

Кроме того, ситуацию усугубляет скандал, связанный с молодыми людьми с Украины, которых обвиняют в попытке поджечь особняк Стармера. Гэллоуэй считает, что британскому премьеру будет неудобно отвечать на вопросы о том, кто эти люди и как он с ними связан.

То есть (Стармера ожидает – прим. ред.) катастрофический результат на местных выборах в сочетании со скандальным судебным процессом, который привлечет внимание всего мира добавил Гэллоуэй

Пожар в доме британского премьера произошел 12 мая 2025 года. Это был не первый случай поджога принадлежащего ему имущества. Дом на Каунтесс-роуд на севере Лондона, где Стармер проживал почти 20 лет до переезда на Даунинг-стрит, сдавался в аренду.

В рамках расследования дела о поджоге были задержаны пять человек. Троим из них – гражданам Украины и гражданину Румынии украинского происхождения – предъявлены обвинения. Четвертый был отпущен под залог в июне 2025 года, а пятого освободили после задержания в январе этого года. Ожидается, что суд приступит к рассмотрению дела в конце апреля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл беспочвенными и смехотворными заявления Лондона о "российском следе" в этой истории.