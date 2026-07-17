Энди Бернэм стал новым лидером лейбористов и займет пост премьера Великобритании Энди Бернем займет пост премьер-министра Великобритании 20 июля

Москва17 июл Вести.Новым лидером Лейбористской партии Великобритании стал Энди Бернэм. Об этом в ходе специальной конференции правящей в Соединенном Королевстве партии объявила глава ее Национального исполнительного комитета Шабана Махмуд. Трансляцию ведет в прямом эфире телеканал Sky News.

56-летний политик займет пост премьер-министра, который ранее решил покинуть Кир Стармер, 20 июля.

15 июля закончился период выдвижения кандидатов на пост лидера Лейбористской партии, однако никто, кроме экс-мэра Большого Манчестера Бернэма, свою кандидатуру не предложил.

Политику высказали поддержку 369 из 403 депутатов-лейбористов и все аффилированные с партией профсоюзы. Бернэм стал лидером Лейбористской партии на безальтернативной основе.

Как сообщалось, 22 июня во время выступления на Даунинг-стрит Кир Стармер заявил, что уходит в отставку с постов премьер-министра Великобритании и лидера Лейбористской парии.