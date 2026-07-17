Москва17 июлВести.Правительству Великобритании следует стремиться к менее агрессивному политическому дискурсу. Об этом после своего избрания заявил новый лидер лейбористов Энди Бернэм.
Он также отметил, что еще не определился с составом будущего кабинета министров.
Мы не будем пытаться превзойти своими реформами партию Reform UKцитирует Бернэма Reuters
Кроме того, 56-летний политик пообещал не отстранять от должности тех лейбористов, чьи взгляды отличаются от его собственных.
Ранее сообщалось, что Бернэм займет пост премьер-министра Великобритании 20 июля.