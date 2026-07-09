Москва9 июл Вести.Кандидат на пост лидера правящей Лейбористской партии и премьер-министра Великобритании Энди Бернэм заявил, что планирует восстановить жесткую силу Лондона, активно сотрудничая с НАТО и оказывая поддержку Киеву.

Бернэм написал об этом в колонке газеты The Times, в которой впервые рассказал о своих внешнеполитических приоритетах.

В ответ на меняющиеся угрозы, с которыми мы сталкиваемся, и выполняя свои обязательства перед НАТО, мы должны восстановить нашу жесткую силу с учетом новой эпохи, которая кардинально отличается от той, в которой разрабатывалась значительная часть нынешнего военного оснащения отметил вероятный преемник Стармера

Вероятный преемник премьер-министра Великобритании Кира Стармера заявил, что приверженность страны Североатлантическому альянсу и ядерному сдерживанию "останется неизменной. Бернэм также отметил, что отношения с Соединенными Штатами "по-прежнему будут иметь ключевое значение", поскольку Вашингтон - главный союзник Лондона в сфере обороны и безопасности.

Кроме того, политик подчеркнул, что поддержка Киева Лондоном останется непоколебимой. При этом он, как и премьеры последних лет, выступил с утверждением о "неразрывной связи" безопасности Великобритании и евроатлантического пространства с происходящим на Украине.

Угрозами современности Бернэм назвал Россию, ближневосточный конфликт, уязвимости климатической и энергетической безопасности и новый характер войн вследствие стремительного развития технологий.

Ранее издание The Observer сообщило, что уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Кир Стармер хочет занять место генерального секретаря НАТО, которое освободится в 2028 году.

О своем намерении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Лейбористской парии Кир Стармер объявил 22 июня, выступая на Даунинг-стрит. Он покинет пост, когда будет избран новый лидер, а произойдет это до возвращения парламента к работе в сентябре.