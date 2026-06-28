Москва28 июн Вести.Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Кир Стармер хочет занять место генерального секретаря НАТО, которое освободится в 2028 году. Об этом сообщает издание The Observer.

Известно, что он заинтересован в должности генерального секретаря НАТО, которая станет вакантной в 2028 году, и хотя о заключении политических "сделок", которые, к его сожалению, никогда не были его сильной стороной, не может быть и речи, ему потребуется определенная поддержка правительства, чтобы иметь хоть какой-то шанс занять эту должность указано в публикации

При этом отмечается, что прошедший в начале июня саммит G7 показал, что европейские лидеры высоко ценят Стармера.

О своем намерении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Лейбористской парии Кир Стармер объявил 22 июня, выступая на Даунинг-стрит. Он покинет пост, когда будет избран новый лидер, а произойдет это до возвращения парламента к работе в сентябре.