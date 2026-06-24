Стармер призвал создать "более европейское НАТО" Стармер выступил за создание "более европейского НАТО"

Москва24 июн Вести.Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал начать создание "более европейского НАТО" на грядущем саммите альянса в июле. Об этом он заявил по итогам встречи группы Е5 (Италия, Франция, Германия, Польша и Великобритания) в Берлине.

Саммит НАТО пройдет в Анкаре 7-8 июля.

Ключевым вопросом саммита должно стать построение более европейского НАТО. Мы уже некоторое время приводим этот аргумент, но сейчас, на этом саммите, настало время по-настоящему продвинуться в этом направлении сказал Стармер

Британский премьер подчеркнул, что европейским странам нужно сотрудничать с США, укрепляя при этом свое лидерство в альянсе.

Очевидно, что обновлению европейской обороны должен способствовать сдвиг в европейском промышленном сотрудничестве. Реальность современной войны такова, что мы должны не только перехитрить противника, но и превзойти его в инновациях и производстве добавил премьер

Кроме того, Стармер заявил, что одной из тем саммита НАТО в турецкой столице станут дополнительные ограничительные меры в отношении России.

Ранее стало известно, что в предстоящем саммите НАТО в Анкаре примут участие представители десяти стран, не являющихся членами блока.