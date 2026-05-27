Москва27 маяВести.Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Польши Дональд Туск в ходе переговоров обсудили увеличение роли Европы в НАТО.
Польский премьер в среду провел визит в Британию, в ходе которого лидеры двух стран подписали соглашение по безопасности. Страны намерены разработать новую систему ПВО и расширить использование БПЛА на восточном фланге НАТО, а также повысить совместимость вооруженных сил.
Премьер-министры … согласились с тем, что увеличение расходов на оборону стран НАТО должно сопровождаться укреплением альянсов внутри Европыговорится в заявлении Даунинг-стрит
В тексте соглашения говорится, что Лондон и Варшава считают Россию "наиболее серьезной угрозой" своей безопасности и намерены бороться с РФ.
Россия представляет собой стратегическую угрозу, в том числе долгосрочную, для Польши, Великобритании, НАТО, и поэтому наше сотрудничество должно быть сосредоточено на обеспечении безопасности Польши и других стран от российской угрозызаявил Дональд Туск