Москва27 мая Вести.Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Польши Дональд Туск в ходе переговоров обсудили увеличение роли Европы в НАТО.

Польский премьер в среду провел визит в Британию, в ходе которого лидеры двух стран подписали соглашение по безопасности​​​. Страны намерены разработать новую систему ПВО и расширить использование БПЛА на восточном фланге НАТО, а также повысить совместимость вооруженных сил.

Премьер-министры … согласились с тем, что увеличение расходов на оборону стран НАТО должно сопровождаться укреплением альянсов внутри Европы говорится в заявлении Даунинг-стрит

В тексте соглашения говорится, что Лондон и Варшава считают Россию "наиболее серьезной угрозой" своей безопасности и намерены бороться с РФ.